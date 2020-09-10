Брянские следователи наградили подростков, спасших из огня ветерана

Фото: пресс-служба СУ СКР по Брянской области.

Брянские следователи наградили подростков, которые спасли из горящей квартиры ветерана Великой Отечественной войны - 90-летнюю Анну Денисовну Морозову. Юным героям из Клинцовского района вручили медали «Доблесть и отвага», сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. Торжественная церемония прошла 10 сентября в доме культуры села Коржовка-Голубовка.

Двое школьников и двое студентов техникума в декабре прошлого года заметили пожар в квартире, где живет ветеран. Анна Денисовна была одна в квартире. И ребята бросились ей на помощь. Они вынесли пенсионерку из горящей комнаты на улицу через окно. А потом сами сумели потушить пламя до приезда пожарных, несмотря на то, что едкий дым быстро заполнял квартиру.

- Виктория Влащенко, Олег Коляда, Евгений Влащенко и Илья Кашин считают себя обычными ребятами, - рассказывают следователи. - Виктория – искренняя и доброжелательная, увлекается волейболом и баскетболом. Олег обладает лидерскими качествами, с большим интересом освоил техническую профессию. Евгений является надежной опорой многодетному отцу. Илья – дисциплинированный и исполнительный, всегда готов прийти на помощь.

Анна Денисовна в силу возраста не смогла посетить мероприятие. Слова благодарности ребятам сказал сын ветерана.

Один из героев, Олег Коляда, получит свою награду позже. Сейчас он проходит службу в армии.

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