В Брянске по новой дороге на Советской пустят автобус №22

Фото: "Брянский автобус".

В Брянске по новой дороге на улице Советской пустят автобус №22. Он будет ходить от 10-го микрорайона до Набережной. Автобусы начнут курсировать на линии уже с 11 сентября, сообщает "Брянский автобус".

На новой дороге оборудованы остановки и заездные карманы для общественного транспорта.

Автобус будет проходить через ТРЦ "Аэропарк", улицу Советскую, микрорайон Славянский, улицу Крахмалева, автовокзал, тубдиспансер и улицу Спартаковскую. Интервал движения по утрам и вечерам будет по 40 минут. Первые машины поедут от конечной в начале восьмого утра. Последний рейс от 10-го микрорайона - в 20.05, от Набережной - в 19.45.

Напомним, дорогу на улице Советской открыли в четверг, 10 сентября. Машины поехали и по новому участку улицы Горбатова.

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