Ко Дню рождения Старикова Геннадия Гавриловича

Фото: ООО "БрянскЭлектро".

Стариков Геннадий Гаврилович родился 9 сентября 1947 года в с. Бойкове Карачевского района Брянской области. После окончания Брянского техникума железнодорожного транспорта в 1967 г. начал трудовую деятельность электромотором Сасовского участка энергосбережения Московской железной дороги.

Старший инженер, главный технолог, главный энергетик… На Брянское предприятие электрических сетей Геннадий Гаврилович пришел в 1986 году опытным руководителем, возглавил планово-технический отдел.

Спустя 5 лет, 1 августа 1991 года, назначен и.о. директора Брянского предприятия электрических сетей, и уже 1 сентября в полном объеме возглавил предприятие.

Геннадий Гаврилович стал директором предприятия в очень сложное для страны время: период «перестройки» оставил отпечаток на экономической и социальной составляющей нашей страны.

Глубокие профессиональные знания, управленческий опыт, коммуникабельность, видение самых важных направлений, стремление к внедрению передовых технологий – все это помогло Геннадию Гавриловичу перевести предприятие на новый уровень развития.

За двенадцать лет, в течение которых предприятием руководил Геннадий Гаврилович, произошли значительные перемены: внедрены компьютерная техника, позволившая полностью перейти на автоматизированные расчеты, и первая система телемеханики, произведена замена деревянных опор в областном центре на практичные и надежные железобетонные. Почти вдвое увеличилась протяженность линий электропередачи, развивалась система уличного освещения.

Большое внимание уделялось социальному развитию: рабочим выделялось жилье, давались субсидии на строительство домов, оказывалась финансовая поддержка в сложных экономических ситуациях, для укрепления дружественных связей в коллективе проводились торжественные мероприятия, совместные выезды на субботники. Построено новое здание городских электрических сетей, которое впоследствии было передано городу. Сейчас в нем располагается Лицей №1 им. А.С. Пушкина.

Все это характеризует Геннадия Гавриловича как опытного руководителя, энергетика, который умел подбирать специалистов, видел потенциал молодых сотрудников, помогал развиваться профессионально и раскрывать управленческие качества.

Геннадий Гаврилович стал учителем для многих энергетиков, среди них: генеральный директор Сорокин А.А., технический директор филиала-главный инженер - Шульпенкова Т.В., начальник Центра электросетевых работ - Давыдков В.П., начальник Бежицкого ОРЭС Алешин Г.И.

Всю жизнь Стариков Г.Г. отдал электроэнергетике. Прекрасный специалист, два высших образования, человек высокого интеллекта, талантливый руководитель. Геннадий Гаврилович пользовался непререкаемым авторитетом в коллективе, люди чувствовали себя защищенными. В трудные периоды делал все, чтобы сохранить коллектив, не допустить его развала.

О профессиональных заслугах сами за себя говорят многочисленные благодарности и Почётные грамоты. 11 сентября 1988 года за заслуги в области энергетики и многолетний добросовестный труд Геннадию Гавриловичу присвоено почетное звание «Заслуженный Энергетик Российской Федерации», многократно его фотография размещалась на Доске почета предприятия, как одного из лучших сотрудников.

Тяжелая болезнь и безвременный уход из жизни в июне 2003 года нарушили планы, но ученики достойно подхватили его дело и продолжают развивать.

Память о Старикове Г.Г. до сих пор живет на предприятии. Его имя увековечено на мемориальной доске. Сотрудники с теплотой и трепетом вспоминают об уникальном

руководителе, Человеке с большой буквы. «Замечательный человек!» - так отзываются о Геннадии Гавриловиче его коллеги.

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