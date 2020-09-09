Коронавирус в Брянской области, последние новости на 9 сентября 2020 года

В Брянске - больше 3500 заболевших за все время эпидемии.

В Брянской области на час ночи 9 сентября коронавирус подтвердили у 8465 человек. За сутки диагноз подтвердили у 28 пациентов. День назад не выполнили ни одного теста на инфекцию. Поэтому данные основаны на результатах исследований, которые проводили до этого.

Число заболевших в Брянске составило 3580 человек. За сутки инфекцию выявили у 17 пациентов. Сразу у пяти жителей других регионов подтвердили коронавирус в Брянске. Число иногородних, которые подхватили инфекцию, составило 24 человека.

За 24 часа диагноз сняли у 19 брянцев. Общее число выздоровевших составляет на данный момент 6923 человека.

Новых смертей от коронавируса не регистрируют. Как и месяц назад, число умерших составляет 35 человек.

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