За минувшие сутки в регионе обнаружили пять новых случаев инфицирования среди иногородних.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 28 человек. Выздоровели 19 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки не выполнили ни одного теста на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8465 человек подтвердили диагноз, вылечились 6923 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.
Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь инфекцию выявили у 17 человек. За минувшие сутки в регионе обнаружили пять новых случаев инфицирования среди иногородних. Всего опасную болезнь обнаружили в 7 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 сентября 2020 года:
— Брянск – 3580 (+17)
— Брянский район – 693
— Дятьковский район – 454 (+1)
— Карачевский район – 315
— Унечский район – 276
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 195 (+1)
— Жуковский район – 209
— Стародубский район – 169
— Фокино – 177
— Клинцы – 152
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 188
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 151 (+1)
— Выгоничский район – 139 (+1)
— Клетнянский район – 107
— Навлинский район – 107 (+1)
— Дубровский район – 110
— Брасовский район – 104 (+1)
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 24 (+5).
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».