За минувшие сутки в регионе обнаружили пять новых случаев инфицирования среди иногородних. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 8 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 28 человек. Выздоровели 19 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки не выполнили ни одного теста на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8465 человек подтвердили диагноз, вылечились 6923 жителя региона. От коронавируса умерли 35 человек.

Больше всего новых случаев заболевания обнаружили в Брянске, здесь инфекцию выявили у 17 человек. За минувшие сутки в регионе обнаружили пять новых случаев инфицирования среди иногородних. Всего опасную болезнь обнаружили в 7 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 8 сентября 2020 года:

— Брянск – 3580 (+17)

— Брянский район – 693

— Дятьковский район – 454 (+1)

— Карачевский район – 315

— Унечский район – 276

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 195 (+1)

— Жуковский район – 209

— Стародубский район – 169

— Фокино – 177

— Клинцы – 152

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 188

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 151 (+1)

— Выгоничский район – 139 (+1)

— Клетнянский район – 107

— Навлинский район – 107 (+1)

— Дубровский район – 110

— Брасовский район – 104 (+1)

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 24 (+5).

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