Возможны порывы от 15 до 17 метров в секунду. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Брянской области 8 сентября ожидают ухудшение погоды. Прогнозируют облачность с прояснениями. Ночью возможен дождь, местами сильный. Днем кратковременные дожди. Ночью будет дуть южный ветер от 5 до 10 метров в секунду.

Днем ожидают северо-западный ветер от 7 до 12 метров в секунду. Возможны порывы от 15 до 17 метров в секунду. Температура ночью от 10 до 15 градусов тепла. Днем термометр покажет от плюс 13 до плюс 18 градусов.

При таких погодных условиях возможно обрушение слабоукрепленных конструкций и деревьев, отключение электроэнергии, подтопление территорий. Жителям области рекомендуют соблюдать осторожность, сообщили в главном управлении МЧС России по Брянской области.

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