Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 сентября 2020 года

За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 39 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 39 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 555 тестов на опасную инфекцию.
В целом с начала пандемии в Брянской области у 8437 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6904 жителя региона. По официальным данным, скончались 35 человек.
Больше всего новых COVID-случаев выявили в Брянске – 15. В Брянском районе за сутки коронавирус диагностировали у 11 человек. Всего опасную инфекцию обнаружили в 7 городах и районах области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2020 года:
— Брянск – 3563 (+15)
— Брянский район – 693 (+11)
— Дятьковский район – 453 (+1)
— Карачевский район – 315
— Унечский район – 276
— Сельцо – 252
— Погарский район – 197
— Новозыбков – 194
— Жуковский район – 209 (+1)
— Стародубский район – 169
— Фокино – 177 (+2)
— Клинцы – 152
— Климовский район – 155
— Трубчевский район – 188
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 150
— Выгоничский район – 138 (+1)
— Клетнянский район – 107
— Навлинский район – 106
— Дубровский район – 110 (+1)
— Брасовский район – 103
— Суражский район – 76
— Комаричский район – 97
— Суземский район – 76
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 24
— Иногородние – 19.
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