Карта распространения коронавируса в Брянской области на 7 сентября 2020 года

За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 39 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 7 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 39 жителей региона, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 555 тестов на опасную инфекцию.

В целом с начала пандемии в Брянской области у 8437 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6904 жителя региона. По официальным данным, скончались 35 человек.

Больше всего новых COVID-случаев выявили в Брянске – 15. В Брянском районе за сутки коронавирус диагностировали у 11 человек. Всего опасную инфекцию обнаружили в 7 городах и районах области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 6 сентября 2020 года:

— Брянск – 3563 (+15)

— Брянский район – 693 (+11)

— Дятьковский район – 453 (+1)

— Карачевский район – 315

— Унечский район – 276

— Сельцо – 252

— Погарский район – 197

— Новозыбков – 194

— Жуковский район – 209 (+1)

— Стародубский район – 169

— Фокино – 177 (+2)

— Клинцы – 152

— Климовский район – 155

— Трубчевский район – 188

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 150

— Выгоничский район – 138 (+1)

— Клетнянский район – 107

— Навлинский район – 106

— Дубровский район – 110 (+1)

— Брасовский район – 103

— Суражский район – 76

— Комаричский район – 97

— Суземский район – 76

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 24

— Иногородние – 19.

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