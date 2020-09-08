В Брянске сиротам вручили ключи от 43 квартир

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянске детям-сиротам вручили ключи от 43 квартир. Торжественная церемония прошла в конференц-зале горадминистрации во вторник, 8 сентября.

Все жилье расположено в новом доме по улице Алексея Толстого в районе улицы Флотской. Многоквартирный дом сдали в эксплуатацию в 2020 году. Во всех квартирах выполнена внутренняя отделка, установлена сантехника и газовая плита. На приобретение жилья для сирот из бюджета потратили 53 миллиона рублей, сообщают в пресс-службе мэрии города.

После церемонии молодые люди отправились в свои квартиры.

Весной этого года четыре квартиры купили для сирот в новом доме на улице Менжинского. Еще пять квартир уже проторговали. Получается, для детей-сирот из Брянска в этом году купят 52 квартиры за 65 миллионов рублей.

Напомним, в этом же микрорайоне получили квартиры дети-сироты из Жуковки.

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