В Брянскую область поступило больше 300 тысяч доз вакцины от гриппа

Для детей в регион поступило 153 тысячи 218 доз. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Брянскую область поступило больше 300 тысяч доз вакцины от сезонного гриппа. Из них 155 тысяч 860 доз - для взрослых и 153 тысячи 218 доз - для детей.

Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях глава региона Александр Богомаз. Губернатор сделал себе прививку и посоветовал привиться брянцам, у которых нет противопоказаний к вакцинации.

Напомним, в этом году вместо обычных 45 процентов населения области от гриппа привьют 60 процентов. Деньги на это уже выделили. Охват вакцинации увеличили из-за эпидемии коронавируса. Так как человек может заразиться сразу двумя инфекциями, и каждая будет протекать тяжелее.

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