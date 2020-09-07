Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянскому "Динамо" засчитают три технических поражения. Окончательное решение примут во вторник, 8 сентября, на заседании контрольно-дисциплинарной комиссии.

Напомним, в Брянске отменили матч между "Динамо" и "Спартаком-2". Игра должна была состояться в субботу, 5 сентября. Но нашу команду отправили на карантин. У нескольких футболистов тест показал наличие коронавируса.

Следующая игра у сине-белых была намечена на 9 сентября с "Нефтехимиком". Ее также отменили. "Динамо-Брянск" засчитали второе техническое поражение подряд.

Третий матч должен был пройти в гостях с командой "Алания" 13 сентября.

Карантин для брянских футболистов продлится 14 дней, если не выявят новых случаев заболевания.

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