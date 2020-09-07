В Брянской области за сутки в трех авариях пострадали четверо подростков

Двоих пострадавших госпитализировали, двоих отправили лечиться дома. Фото: Сергей ГАПОН

В Брянской области за одни сутки в трех ДТП травмы получили четверо подростков. Все они ехали на двухколесном транспорте - мопедах или мотоциклах. Аварии случились в воскресенье, 6 сентября, в Брянске, Жуковке и Мглинском районе, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Около часа дня в мглинском селе Высокое 15-летний водитель мопеда "Орион" не справился с управлением и упал. У парня - перелом бедра, рана головы и ссадины. Пострадавшего госпитализировали. Кстати, у подростка не было водительских прав.

В Брянске на улице Фосфоритной 13-летний водитель кроссового мотоцикла "Мотоланд" врезался в остановившийся автомобиль "Ниссан Жук". Подросток двигался по территории садоводческого общества "Буревестник" в сторону Большого Полпина. Водитель ушиб колено, его отправили лечиться дома.

Еще двое 16-летних подростков пострадали в ДТП в Жуковке. Около восьми часов вечера на улице Карла Маркса 31-летняя автомобилистка за рулем "Рено Логан" при повороте налево не пропустила мопед "Рейсер", который двигался по встречной полосе. У водителя двухколесного транспорта - перелом бедра, у его пассажира-ровесника - рана кисти. Водителя госпитализировали, пассажира отпустили домой, назначив лечение.

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