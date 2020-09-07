«Ростелеком» досрочно завершил реализацию национальной программы «Цифровая экономика» в Брянской области

Фото: ПАО "Ростелеком".

«Ростелеком» в Брянской области завершил реализацию национальной программы «Цифровая экономика». Специалисты цифрового провайдера в 2020 году проложили свыше 400 километров волоконно-оптических линий связи, обеспечив телекоммуникационной инфраструктурой 264 социально значимых объекта (СЗО)1 в 22 районах Брянщины.

В 2019 году «Ростелеком» уже организовал доступ во Всемирную паутину для 215 СЗО, построив для этого свыше 68 километров оптики.

Павел Зеленин, директор филиала в Брянской и Орловской областях ПАО «Ростелеком»:

«Мировая пандемия показала, насколько важно органам власти и медицинским учреждениям иметь стабильный доступ к цифровой среде. Это особенно актуально для развития телемедицины и дистанционного образования. Завершив реализацию программы “Цифровая экономика” в нашей области, мы обеспечили современными цифровыми сервисами все 479 СЗО, запланированных для подключения. Лидерами стройки по количеству сданных объектов стали Клинцовский, Почепский и Севский районы области. “Ростелеком” установил в населенных пунктах узлы связи, которые открывают доступ к цифровым сервисам для государственных структур, а также улучшают качество телеком-услуг для бизнеса и населения. Это особенно актуально для сельских территорий».

Михаил Ерохин, директор департамента экономического развития Брянской области:

«Нацпрограмма “Цифровая экономика” направлена на решение задачи предоставления надежного и быстрого интернета для органов самоуправления и МВД, фельдшерско-акушерских пунктов и образовательных организаций. Благодаря “Ростелекому” доступ в сеть появился во многих удаленных и труднодоступных селах Брянщины, где раньше его не было. При этом подключение происходит по оптике, что гарантирует стабильную работу каналов связи. Созданная устойчивая и безопасная IT-инфраструктура будет способствовать цифровизации государственных услуг и позволит использовать новые цифровые решения на производственных предприятиях».

В рамках программы «Цифровая экономика» «Ростелеком» реализует проекты в Центральном федеральном округе (ЦФО). С целью исполнения государственных контрактов до конца 2021 года цифровой провайдер подключит к сети передачи данных и обеспечит высокоскоростным интернетом 4 858 социально значимых объектов ЦФО.

С крупными проектами, реализуемыми компанией «Ростелеком», можно ознакомиться на сайте.

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