В Брасовском районе отметили 125-летие Локотского конного завода

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брасовском районе в воскресенье, 6 сентября отметили 125-летие Локотского конного завода. Праздник открыл генерал-лейтенант Вооруженных сил Российской Федерации, председатель правления ассоциации «Содружество» рысистого коневодства России Николай Исаков, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На празднике чествовали ветеранов коневодства, которые внесли свой вклад в развитие Локотского завода. Участники соревнования прошли парадом перед зрителями. Наездники из конноспортивной школы «Станица» Тверского ипподрома по спортивной джигитовке, воспитанницы детско-юношеской спортивной школы «Олимп» Локотского конного завода устроили показательные выступления. Перед гостями праздника проехала русская тройка.

Главным событием стали скачки. Спортсмены состязались за Кубок правительства Брянской области и другие призы.

Для всех желающих работал музей конного завода. В нем открылась выставка художника-анималиста Елены Фильченковой.

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