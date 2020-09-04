В Брянской области снимают фильм о Николае Щорсе

Брянщину неслучайно выбрали для съемок. Жизнь Щорса была связана с нашей областью. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области телеканал «Звезда» снимает фильм о легендарном красном командире Николае Щорсе. Съемочная группа уже побывала в Унечском краеведческом музее, где хранятся фотографии и архивные документы о комдиве.

Брянщину неслучайно выбрали для съемок. Жизнь Щорса была связана с нашей областью. В 1918 году в районе Унечи Николай Щорс формировал Богунский полк. А еще именно в Унече он встретил свою будущую жену Фруму Ростову, урожденную Хайкину.

Здесь женщина работала начальником местного пограничного подразделения ЧК и не давала вывозить ценности из России. Об этом в своих воспоминаниях писали Николай Аверченко и Надежда Тэффи, которым довелось пообщаться с женой Щорса в Унече.

Николай Щорс умер очень рано: в 24 года. Обстоятельства его гибели так и не выяснили. Но память о революционном деятеле сохранилась в народе до сих пор. Многие знают известную песню «Щорс идет под знаменем – красный командир». А на Брянщине памятники комдиву стоят в Брянске, Унече, Клинцах, Злынке, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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