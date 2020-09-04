За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 22 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 22 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1525 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8337 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6806 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 10-ти случаях показали положительный результат. В Брянском и Мглинском районах выявили по четыре случая COVID-19. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 14 городах и районах Брянской области. Также зарегистрирован один случай заболевания у иногороднего пацинета.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 сентября 2020 года:

— Брянск – 3525 (+10)

— Брянский район – 671 (+4)

— Дятьковский район – 449 (+1)

— Карачевский район – 311 (+1)

— Унечский район – 276

— Сельцо – 252 (+1)

— Жуковский район – 203 (+1)

— Погарский район – 196 (+1)

— Новозыбков – 192 (+1)

— Трубчевский район – 182 (+2)

— Фокино – 174

— Стародубский район – 166 (+1)

— Клинцы – 152

— Климовский район – 154 (+1)

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 150 (+4)

— Выгоничский район – 137

— Дубровский район – 109

— Клетнянский район – 104

— Навлинский район – 106 (+1)

— Брасовский район – 101 (+2)

— Комаричский район – 96

— Суражский район – 76

— Суземский район – 75

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 19 (+1).

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