За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 22 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 4 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 32 человека. Выздоровели 22 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1525 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8337 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6806 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 10-ти случаях показали положительный результат. В Брянском и Мглинском районах выявили по четыре случая COVID-19. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 14 городах и районах Брянской области. Также зарегистрирован один случай заболевания у иногороднего пацинета.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 4 сентября 2020 года:
— Брянск – 3525 (+10)
— Брянский район – 671 (+4)
— Дятьковский район – 449 (+1)
— Карачевский район – 311 (+1)
— Унечский район – 276
— Сельцо – 252 (+1)
— Жуковский район – 203 (+1)
— Погарский район – 196 (+1)
— Новозыбков – 192 (+1)
— Трубчевский район – 182 (+2)
— Фокино – 174
— Стародубский район – 166 (+1)
— Клинцы – 152
— Климовский район – 154 (+1)
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 150 (+4)
— Выгоничский район – 137
— Дубровский район – 109
— Клетнянский район – 104
— Навлинский район – 106 (+1)
— Брасовский район – 101 (+2)
— Комаричский район – 96
— Суражский район – 76
— Суземский район – 75
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 19 (+1).
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