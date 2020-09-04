Закроют ли школы и детские сады в Брянской области в 20-х числах сентября?

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области продолжают ходить слухи о возвращении к полной самоизоляции в 20-х числах сентября. Тему активно обсуждают в родительских чатах детских садов и школ. А источником слухов стала некая «бумага», которую разослали в образовательные учреждения, предприятия и организации. Те, кто ее якобы видел, называют даже конкретные даты начала предстоящего «карантина»: 21 или 23 сентября.

Обоснованы ли эти утверждения, и действительно ли в регионе собираются ужесточить режим повышенной готовности? За разъяснениями мы обратились в департамент здравоохранения Брянской области.

В департаменте сообщили, что им о депеше ничего неизвестно. А вернуть ограничительные COVID-меры могут лишь на основании предписания Роспотребнадзора.

Оказалось, ничего не знают о грядущем «карантине» и санитарные врачи.

– Оснований для паники у нас нет, – заявил начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Брянской области Григорий Цыганков. – На сегодняшний день в регионе ситуация по коронавирусу стабильная. Суточный прирост составляет в среднем 30 человек в сутки.

В Брянской области с конца августа открылись детские сады, с 1 сентября заработали все школы, начинают работать спортивные секции и другие кружки.

– Заявления о возвращении карантина в сентябре считаю глупостью, – подытожил Григорий Валентинович.

Начальник отдела эпиднадзора добавил, что слухи могли возникнуть из-за «кривого понимания ситуации». Дело в том, что руководителей организаций и учреждений сориентировали на подготовку к осеннему сезону ОРВИ и гриппа:

– Уже сейчас важно позаботиться о средствах индивидуальной защиты персонала. Следует подготовить учреждения, закупить бактерицидные рециркуляторы, средства контроля температуры тела. А если уж и закрываться, то исключительно для перепроверки и дополнительной дезинфекции.

С сентября в Брянской области приступили к третьему этапу снятия ограничений из-за коронавируса. На полную "загрузку" могут работать кафе и рестораны. Открылись магазины, площадь которых превышает 800 квадратных метров.

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