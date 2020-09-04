Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В четверг, 3 сентября, на Партизанской поляне под Брянском написали "Диктант Победы". Участники должны были ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне. 20 из них касаются общей истории, а пять относятся к региональной военной тематике.

Диктант в реконструированном музее написали глава региона и заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак, который приехал в Брянскую область с рабочей поездкой, а также другие официальные лица.

- Легких вопросов в диктанте не было, - отметил Андрей Турчак. - В этом году составители теста включили в вопросы «развилки и ловушки», которые уводят от правильного ответа. Но если ты живешь этим, знаешь школьную программу и увлекаешься этим периодом истории, я бы не сказал, что тест сверхсложный. Выйти на 70% правильных ответов реально.

Музей на Партизанской поляне отремонтировали. Увеличились его площади для экспозиций и хранения. Он стал доступнее для инвалидов. В конце августа на территории комплекса отремонтировали обелиск "Знамя" с портретом Владимира Ленина. Его отштукатурили и заново покрасили.

В этом году "Диктант Победы" написали 900 тысяч участников, сообщают в пресс-службе областного правительства. Было зарегистрировано 11 тысяч площадок. Они расположились в 85 регионах нашей страны, а также в 75 странах мира. В этом году "Диктант Победы" писали в День окончания Второй Мировой войны. В следующем году его могут написать 22 июня - в день начала Великой Отечественной войны.

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