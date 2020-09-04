Бывший брянский депутат Игорь Куров открыл новую дорогу в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Бывший брянский депутат облдумы Игорь Куров 3 сентября открыл дорогу в Новой Москве. Она проходит между районами Марьино и Саларьево. Дорога должна разгрузить Киевское и Калужское шоссе, так как идет параллельно магистралям, сообщают на сайте мэра Москвы.

Экс-депутат возглавляет крупную компанию, которая занимается строительством и ремонтом дорог, а также аэродромным строительством. Игорь Куров в марте встречался с брянским губернатором. Они обсуждали возможность участия компании в торгах по реконструкции Международного аэропорта "Брянск".

В прошлом году Игорь Куров и его отец Анатолий стали самыми богатыми депутатами Брянской областной Думы. Игорь Анатольевич был также депутатом Брянского городского Совета.

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