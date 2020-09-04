Доходы жителей Брянской области из-за коронавируса сократились на 7,3 процента

В целом доходы россиян упали только на 3,1 процента. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Доходы жителей Брянской области из-за коронавируса снизились на 7,3 процента. Соответствующее исследование опубликовало международная аудиторско-консалтинговая группа FinExpertiza, сообщает ТАСС.

Хуже, чем в Брянской области, положение только в Северной Осетии (-8,1%), Дагестане (-10,6%) и Севастополе (-14%).

Доходы россиян в первом полугодии 2020 года сократились на 3,1% с учетом инфляции по сравнению, с таким же периодом 2019 года. Но в четверти регионов заработки даже выросли. Больше всего - в Ямало-Ненецком автономном округе, на Чукотке, в Республике Алтай, Камчатском крае, Санкт-Петербурге, Чувашии, Псковской области, Мурманской области, Мордовии и Новосибирской области.

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