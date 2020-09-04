Коронавирус в Брянской области, последние новости на 4 сентября 2020 года

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 15-ти случаях показали положительный результат. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 4 сентября коронавирусом заболели 27 человек. Выздоровели 16 жителей Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1385 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8305 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6784 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 15-ти случаях показали положительный результат. В Дятьковском районе выявили шесть случаев COVID-19.

В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 7 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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