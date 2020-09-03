За минувшие сутки заболели 27 человек. Выздоровели 16 жителей Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 27 человек. Выздоровели 16 жителей Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1385 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8305 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6784 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 15-ти случаях показали положительный результат. В Дятьковском районе выявили шесть случаев COVID-19. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 7 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 сентября 2020 года:
— Брянск – 3515 (+15)
— Брянский район – 667 (+1)
— Дятьковский район – 448 (+6)
— Карачевский район – 310
— Унечский район – 276
— Сельцо – 251
— Жуковский район – 202
— Погарский район – 195
— Новозыбков – 191 (+1)
— Трубчевский район – 180
— Фокино – 174 (+2)
— Стародубский район – 165
— Клинцы – 152
— Климовский район – 153
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 146
— Выгоничский район – 137
— Дубровский район – 109 (+1)
— Клетнянский район – 104
— Навлинский район – 105
— Брасовский район – 99
— Комаричский район – 96
— Суражский район – 76
— Суземский район – 75
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 54 (+1)
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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