За минувшие сутки заболели 27 человек. Выздоровели 16 жителей Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 3 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 27 человек. Выздоровели 16 жителей Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1385 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8305 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6784 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев коронавируса выявили в Брянске. Здесь тесты в 15-ти случаях показали положительный результат. В Дятьковском районе выявили шесть случаев COVID-19. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 7 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 3 сентября 2020 года:

— Брянск – 3515 (+15)

— Брянский район – 667 (+1)

— Дятьковский район – 448 (+6)

— Карачевский район – 310

— Унечский район – 276

— Сельцо – 251

— Жуковский район – 202

— Погарский район – 195

— Новозыбков – 191 (+1)

— Трубчевский район – 180

— Фокино – 174 (+2)

— Стародубский район – 165

— Клинцы – 152

— Климовский район – 153

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 146

— Выгоничский район – 137

— Дубровский район – 109 (+1)

— Клетнянский район – 104

— Навлинский район – 105

— Брасовский район – 99

— Комаричский район – 96

— Суражский район – 76

— Суземский район – 75

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 54 (+1)

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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