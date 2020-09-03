Коронавирус в Брянской области, последние новости на 3 сентября 2020 года

В Брянске выявили четыре случая COVID-19. Здесь общая цифра заразившихся достигла трех с половиной тысяч. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 3 сентября коронавирусом заболели 26 человек. Выздоровели 33 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1071 тест на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8278 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6768 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего заболевших оказалось в Дятьковском районе (6). В Брянске выявили четыре случая COVID-19. Здесь общая цифра заразившихся достигла трех с половиной тысяч.

В Жуковском и Брянском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 12 городах и районах Брянской области.

На игру брянского «Динамо» с командой «Спартак-2» пустят около трех тысяч человек. Это 30 процентов от общей наполняемости стадиона. Игра состоится в субботу, 5 сентября.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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