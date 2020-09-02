За минувшие сутки заболели 26 человек. Выздоровели 33 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 2 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 26 человек. Выздоровели 33 жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1071 тест на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8278 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6768 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего заболевших оказалось в Дятьковском районе (6). В Брянске выявили четыре случая COVID-19. В Жуковском и Брянском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки опасную инфекцию диагностировали в 12 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 2 сентября 2020 года:

— Брянск – 3500 (+4)

— Брянский район – 666 (+3)

— Дятьковский район – 442 (+6)

— Карачевский район – 310 (+1)

— Унечский район – 276

— Сельцо – 251

— Жуковский район – 202 (+3)

— Погарский район – 195

— Новозыбков – 190

— Трубчевский район – 180 (+1)

— Фокино – 172 (+2)

— Стародубский район – 165 (+1)

— Клинцы – 152

— Климовский район – 153 (+2)

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 146 (+1)

— Выгоничский район – 137

— Дубровский район – 108

— Клетнянский район – 104 (+1)

— Навлинский район – 105 (+1)

— Брасовский район – 99

— Комаричский район – 96

— Суражский район – 76

— Суземский район – 75

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 53

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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