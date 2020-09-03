Зампредседателя Совета Федерации побывал на крупных стройках в Брянске

Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

Заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак в четверг, 3 сентября, прибыл с рабочим визитом в Брянскую область. В аэропорту его встретил глава региона.

В первую очередь Андрей Турчак и Александр Богомаз возложили цветы на площади Партизан. Здесь они почтили память красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне. 3 сентября отмечают день окончания Второй Мировой войны. Побывали гости и у памятника бойцам 6-й роты. Наши земляки погибли в Чечне.

Потом делегация отправилась на крупные стройки региона. Осмотрели ход работ на Литейном мосту. Открыть движение по новой части обещают в ближайшие дни. Кстати, по контракту работу на объекте должны были завершиться в декабре 2021 года.

- Общая стоимость работ на Литейном мосту составила 455,7 миллиона рублей, - говорят в пресс-службе областного правительства.

Оценил зампредседателя Совета Федерации и новый спортивный комплекс в Бежице. Здесь отроют два бассейна, спортивный и тренажерный залы, сауну, массажный кабинет, солярий, буфет и кабинеты для специалистов. Объект готов на 75 процентов.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».