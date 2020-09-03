В Брянской области муниципалитеты получат 300 млн рублей на проект «Решаем вместе»

Фото: пресс-служба департамента внутренней политики Брянской области.

В Брянской области муниципалитеты получат около 300 миллионов рублей по проекту «Решаем вместе». Программа поможет благоустроить местные территории.

В июле больше 100 тысяч жителей Брянска и районов области отдали свои голоса за объекты, которые, по их мнению, срочно нуждаются в ремонте. Новозыбковцы выбрали среди предложенных вариантов третью очередь реконструкции городского парка. В Сельцо построят сеть водоснабжения, в Жирятино отремонтируют общеобразовательную школу, в Локте и Стародубе – спортивные стадионы. В Клетне и Комаричах благоустроят скверы, в Погаре появятся безопасные пешеходные переходы, а в Сураже для парка приобретут детский аттракцион.

Брянск защитил сразу несколько объектов для благоустройства. Это сквер у дома №9а на улице Советской, территория между улицами Королева, Пушкина и Володарского. В парке железнодорожников построят скейт-площадку. Спортивно-игровая зона появится в школе №15 в поселке Радица-Крыловка.

- До 10 августа главы муниципалитетов подготовили документы по объектам-победителям, составили сметы, защитили их, - говорят в департаменте внутренней политики Брянской области. - По итогам губернатор Александр Богомаз подписал постановление о выделении необходимых денег.

Проект «Решаем вместе» позволит жителям отремонтировать в первую очередь то, что хотят они сами. Голосование за проекты преображений предложили провести в Ассоциации территориальных общественных самоуправлений Брянской области. Именно они и предложили для проекта такое говорящее название. Ассоциация помогает донести мнение жителей до власти и сделать так, чтобы каждый голос был услышан.

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