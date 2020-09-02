На следующую игру брянского "Динамо" смогут попасть 3000 зрителей

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

На следующую игру брянского "Динамо" пустят около трех тысяч зрителей. Это 30 процентов от наполняемости стадиона.

В субботу, 5 сентября, "Динамо-Брянск" сыграет со столичной командой "Спартак-2". Начало матча в 17.00.

Все владельцы сезонных абонементов смогут пройти на игру на указанный в нем ряд и сектор. Зрителям необходимо соблюдать социальную дистанцию.

На эту игру билеты не будут продавать через интернет из соображений безопасности, пишут в официальной группе брянского футбольного клуба. Их можно приобрести только в кассах стадиона. Они будут открыты 4 и 5 сентября. Организаторы предупреждают, что количество билетов ограничено.

Кстати, для брянских медработников оставили бесплатные билеты на матч. Их можно будет забрать в офисе клуба. С собой нужно взять справку о работе в медицинской организации.

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