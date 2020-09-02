В "Брянском лесу" сняли на видео двух медвежат-блондинов

Фото: кадр из видео "Брянский лес".

В заповеднике "Брянский лес" на видео попали два медвежонка-блондина. Запись опубликовали в группе заповедника в социальных сетях. На кадрах видна медведица и два ее детеныша. Причем, оба - редкого соломенного цвета.

Медвежата, скорее всего, являются потомками знаменитого брянского медведя Арсения. У них такой же светлый окрас.

Сотрудники заповедника пишут, что у медведицы есть еще один детеныш. Он не попал на этот раз в кадр. Но третий медвежонок бурого цвета.

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