На стене дома в Брянске появится портрет летчика Бориса Афанасьева

Фото: РИА "Стрела".

На стене дома на улице Никитина в Володарском районе Брянска появится огромный портрет Героя Советского Союза, нашего земляка, летчика Бориса Афанасьева. Над ним сейчас работают московские художники.

Борис Афанасьев родился в 1920 году в семье рабочего в Брянске. На фронт попал в 1943-м. За два года во время Великой Отечественной войны сбил восемь вражеских самолетов, один - в составе группы. В 1945 году Борису Михайловичу присвоили звание Героя Советского союза. Летчик умер в 1976 году. Он похоронен в Риге.

Кстати, те же художники заканчивают портрет одного их руководителей партизанского движения на Брянщине Михаила Дуки. Его изобразили на торце гостиницы "Турист". Здание расположено на улице, названной в честь Героя.

Фото: Художественная студия FreshArt.

В Брянске появится еще несколько огромных портретов на фасадах домов.

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