Компания Umalat запустила в Севске уникальный комплекс очистных сооружений

Губернатор Брянской области Александр Богомаз подчеркнул социальную значимость подобных проектов для региона.

28 августа в Севске состоялось торжественное открытие биологических очистных сооружений завода по производству свежих итальянских и кавказских сыров Umalat*. Компания построила их полностью за свой счет. Комплекс будет принимать сточные воды не только завода, но и города Севска.

Этичное производство

На торжественное открытие комплекса приехал основатель и генеральный директор Umalat Алексей Мартыненко. В качестве почетных гостей мероприятие посетили губернатор Брянской области Александр Богомаз, первый заместитель председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Госдумы Николай Валуев и другие официальные лица.

Глава региона вместе с руководителем предприятия поднял символический рычаг, который дал старт работе нового комплекса.

– Руководство компании Umalat в очередной раз доказало, что думает не только о производстве сыров, чтобы накормить всю страну, но и о том, чтобы мы могли оставить после себя чистую природу! – сказал Александр Богомаз. – Они стали первыми не только в Брянской области, но и в России, кто построил такие инновационные очистные сооружения! Это хороший пример для всего нашего бизнеса!

Продукция Umalat изготавливается только из натуральных ингредиентов. На заводе используют биоразлагаемые моющие средства. Производственное оборудование позволяет сокращать тепловое воздействие на окружающую среду.

– Строительство современных биологических очистных сооружений, которые будут принимать сточные воды всего города, – это последовательный шаг реализации нашей стратегии этичного производства, – отметил основатель и генеральный директор компании Umalat Алексей Мартыненко. – Нам важно не только производить высококачественные свежие итальянские и кавказские сыры, но делать это с заботой об экологии региона.

Строительство такого типа очистных сооружений на молочном заводе – большой вклад в сохранение экологии района.

Сутки на очистку

Подобные очистные сооружения не встречаются ни на одном российском предприятии. Первую очередь комплекса запустили еще в 2017 году. Модульные очистные были произведены в Нидерландах. Их собрали в Севске за три месяца. Оборудование позволяет производить механическую очистку стоков и фильтрацию.

24 мая прошлого года заложили камень на месте постройки второй очереди очистных. И спустя год в Севске появился комплекс биологической очистки. Часть оборудования второй очереди австрийская, другая часть произведена в России.

Сточные воды завода проходят пять ступеней очистки: прием, биологическая очистка в биореакторах периодического действия, доочистка на песчаных фильтрах, обеззараживание, обезвоживание осадков.

– Сток за 24 часа полностью очищается до воды рыбхозназначения, – говорит Алексей Мартыненко. – Вода попадает в реку уже полностью очищенной. Она становится даже чище, чем в реке Сев. Это доказано несколькими лабораторными исследованиями.

Смотреть в будущее

На строительство второй очереди компания Umalat потратила 170 миллионов рублей. И первый, и второй комплексы обслуживает один человек. На очистных все полностью автоматизировано. Максимальная производственная мощность комплекса – 1250 м3/сутки. Благодаря использованию современного оборудования экономия электроэнергии составит до 40%.

– Иловые остатки могут быть использованы в качестве удобрения для сельского хозяйства, – отметил Николай Валуев. – Старые карты, куда шли стоки завода, будут рекультивированы. Руководство компании смотрит далеко вперед и планирует увеличить мощности очистных.

Замечательный пример частно-государственного партнерства. Жители Севска могут теперь быть спокойны за экологию.

В ближайшее время к заводским очистным подключат хозяйственно-бытовую канализацию города Севска.

Фото: ЗАО "Умалат".

* Умалат.