Коронавирус в Брянской области, последние новости на 2 сентября 2020 года

В Брянской области из-за коронавируса традиционные линейки на 1 сентября прошли в новом формате. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 2 сентября 2020 года коронавирусом заболели 25 человек. Выздоровел лишь один житель Брянщины, новых смертей не произошло. За сутки выполнили 200 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8252 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6735 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 11 новых заразившихся коронавирусом. В Трубчевском и Брянском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 9 городах и районах Брянской области.

Фото: Статистика Яндекса.

1 сентября в Брянской области прозвенели первые звонки для 128 тысяч учащихся. В этом году из-за коронавируса традиционные линейки прошли в новом формате.

Школы численностью не более 200 человек провели торжественные церемонии для всех учащихся с 1-го по 11-й классы. В крупных учебных заведения, где учится более 200 детей, первый звонок прозвенел только для 1-х и 11-х классов. Остальные ребята смогли собраться в своих кабинетах на классные часы.

Линейки прошли на свежем воздухе и длились не более 40 минут. Родители и учителя были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Дети могли находиться на линейках без средств индивидуальной защиты.

В Брянске с ограничениями из-за коронавируса прошло открытие новой школы №71, построенной на территории старого аэропорта. На линейке разрешили находиться только первоклассникам и выпускникам. К слову, в новом учебном году в школе будут получать знания 233 ученика первых классов. На церемонии открытия школы также присутствовали родители учеников, руководство области и города, подрядчики.

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