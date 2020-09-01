1 сентября Брянская детская школа искусств №1 отмечает столетие

В 1996 году на базе школы стали проводить международный конкурс пианистов имени Татьяны Николаевой. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

Брянская детская школа искусств №1 имени Татьяны Николаевой 1 сентября отмечает свое столетие.

Учебное заведение появилось в Бежице на базе рельсопрокатного, ныне машиностроительного завода в непростое время голода и разрухи – в 1920 году. Через 10 лет здесь уже преподавали фортепиано, скрипку, гармонику, обучали сольному пению. Длительное время школа носила имя Михаила Глинки.

В 1993 году ее переименовали в честь знаменитой землячки, пианистки Татьяны Николаевой. Тогда же школа переехала в свое нынешнее здание площадью 3 тысячи квадратных метров. В эти же годы в учреждении культуры создали три основных отделения: изобразительное, музыкальное и хореографическое.

В 1996 году на базе школы стали проводить международный конкурс пианистов имени Татьяны Николаевой. В 2020 году конкурс должен состояться в одиннадцатый раз.

В настоящее время Брянская детская школа искусств №1 расположена в пяти зданиях. В различных коллективах занимаются свыше 1600 детей от шести до 17 лет, рассказали в пресс-службе правительства Брянской области.

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