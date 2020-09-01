В новой брянской школе №71 первый звонок прозвенел для 233-х первоклассников

Построенное с нуля современное учебное заведение кроме порядкового номера получило и собственное имя: «Перспектива». Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянске 1 сентября открылась новая школа №71. Построенное с нуля современное учебное заведение кроме порядкового номера получило и собственное имя: «Перспектива».

Перспективное строительство началось в ноябре 2018 года. И уже менее чем через два года новая школа на 1225 мест смогла принять первых учеников. К сентябрю 2020 года сюда записали 1166 детей разных возрастов. Причем 233 из них – это первоклассники. В школу набрали восемь первых классов: от «А» до «З». Букву «Ё» решили не использовать.

1 сентября из-за опасности распространения коронавируса торжественная линейка в школе №71 прошла только для первоклассников и выпускников. На церемонии также присутствовали родители учеников, руководство области и города, подрядчики.

В Брянске новых средних образовательных учреждений не строили более 30 лет. Но для области это уже девятая школа, которую возвели по федеральному проекту «Образование». Губернатор Брянской области сказал на церемонии открытия, что в скором времени в Брянске появится еще два современных учебных заведения.

Сейчас в городе готовятся к торгам по определению подрядчика для строительства школы на 1225 мест на улице Романа Брянского. Еще одну новую школу планируют построить на улице Флотской, проинформировали в пресс-службе Брянской городской администрации.

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