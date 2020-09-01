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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 25 человек. Выздоровел лишь один житель Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 200 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8252 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6735 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 11 новых заразившихся коронавирусом. В Трубчевском и Брянском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 9 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 сентября 2020 года:
— Брянск – 3496 (+11)
— Брянский район – 663 (+3)
— Дятьковский район – 436
— Карачевский район – 309 (+2)
— Унечский район – 276 (+1)
— Сельцо – 251 (+1)
— Жуковский район – 199
— Погарский район – 195
— Новозыбков – 190
— Трубчевский район – 179 (+3)
— Фокино – 170
— Стародубский район – 164
— Клинцы – 152
— Климовский район – 151
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 145 (+1)
— Выгоничский район – 137 (+1)
— Дубровский район – 108
— Клетнянский район – 103
— Навлинский район – 104
— Брасовский район – 99
— Комаричский район – 96
— Суражский район – 76
— Суземский район – 75 (+2)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 53
— Жирятинский район – 54
— Севский район – 42
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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