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В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 1 сентября 2020 года. За минувшие сутки заболели 25 человек. Выздоровел лишь один житель Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 200 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8252 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6735 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 11 новых заразившихся коронавирусом. В Трубчевском и Брянском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 9 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 1 сентября 2020 года:

— Брянск – 3496 (+11)

— Брянский район – 663 (+3)

— Дятьковский район – 436

— Карачевский район – 309 (+2)

— Унечский район – 276 (+1)

— Сельцо – 251 (+1)

— Жуковский район – 199

— Погарский район – 195

— Новозыбков – 190

— Трубчевский район – 179 (+3)

— Фокино – 170

— Стародубский район – 164

— Клинцы – 152

— Климовский район – 151

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 145 (+1)

— Выгоничский район – 137 (+1)

— Дубровский район – 108

— Клетнянский район – 103

— Навлинский район – 104

— Брасовский район – 99

— Комаричский район – 96

— Суражский район – 76

— Суземский район – 75 (+2)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 53

— Жирятинский район – 54

— Севский район – 42

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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