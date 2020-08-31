В Брянскую область вернули отреставрированную икону Божией Матери Балыкинская

31 августа святыню передали благочинному Брасовского церковного округа иерею Аркадию Кунегину. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области в церковь Василия Великого, расположенную в брасовской усадьбе, вернулась после реставрации икона Божией Матери Балыкинская.

Образ, пострадавший после пожара, вернули к жизни при поддержке фонда «Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества». 31 августа святыню передала благочинному Брасовского церковного округа иерею Аркадию Кунегину председатель наблюдательного совета Фонда Анна Громова.

В этот же день в культурно-досуговом центре Брасовского района открылась передвижная экспозиция «Дороги и судьбы императорской семьи на Брянской земле» из областного краеведческого музея, рассказали в пресс-службе Брянской области.

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