За минувшие сутки коронавирусом заболели 33 человек. Выздоровели только три жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 августа 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 33 человек. Выздоровели только три жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 527 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8227 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6734 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 15 новых заразившихся коронавирусом. В Трубчевском, Выгоничском и Жирятинском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 13 городах и районах Брянской области.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 августа 2020 года:
— Брянск – 3485 (+15)
— Брянский район – 660 (+1)
— Дятьковский район – 436
— Карачевский район – 307
— Унечский район – 275 (+1)
— Сельцо – 250 (+1)
— Жуковский район – 199 (+1)
— Погарский район – 195
— Новозыбков – 190
— Трубчевский район – 176 (+3)
— Фокино – 170
— Стародубский район – 164
— Клинцы – 152
— Климовский район – 151
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 144
— Выгоничский район – 136 (+3)
— Дубровский район – 108 (+1)
— Клетнянский район – 103
— Навлинский район – 104
— Брасовский район – 99
— Комаричский район – 96 (+1)
— Суражский район – 76
— Суземский район – 73 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 53 (+1)
— Жирятинский район – 54 (+3)
— Севский район – 42 (+1)
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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