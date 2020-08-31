За минувшие сутки коронавирусом заболели 33 человек. Выздоровели только три жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 31 августа 2020 года. За минувшие сутки коронавирусом заболели 33 человек. Выздоровели только три жителя Брянщины, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 527 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8227 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6734 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 15 новых заразившихся коронавирусом. В Трубчевском, Выгоничском и Жирятинском районах заболели по три человека. В целом за минувшие сутки COVID-19 диагностировали в 13 городах и районах Брянской области.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 31 августа 2020 года:

— Брянск – 3485 (+15)

— Брянский район – 660 (+1)

— Дятьковский район – 436

— Карачевский район – 307

— Унечский район – 275 (+1)

— Сельцо – 250 (+1)

— Жуковский район – 199 (+1)

— Погарский район – 195

— Новозыбков – 190

— Трубчевский район – 176 (+3)

— Фокино – 170

— Стародубский район – 164

— Клинцы – 152

— Климовский район – 151

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 144

— Выгоничский район – 136 (+3)

— Дубровский район – 108 (+1)

— Клетнянский район – 103

— Навлинский район – 104

— Брасовский район – 99

— Комаричский район – 96 (+1)

— Суражский район – 76

— Суземский район – 73 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 53 (+1)

— Жирятинский район – 54 (+3)

— Севский район – 42 (+1)

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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