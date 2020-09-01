Коронавирус в Брянской области, последние новости на 1 сентября 2020 года

Фото: Белобережская администрация.

В Брянской области на час ночи 1 сентября число заболевших коронавирусом превысило 8200 человек. Каждый день диагноз подтверждается у трех десятков брянцев. В регионе за последние сутки выполнили около пятисот тестов. Выздоровели только три пациента.

Линейки на 1 сентября в Брянской области в крупных школах пройдут для первоклашек и выпускников. Образовательные учреждения могут провести линейки в разное время для разных параллелей. Но большая часть школ решила ограничиться классным часом.

Дети на линейки будут приходить по очереди разными классами, чтобы массово не скапливаться в коридорах. Таким же образом организуют и учебу. Кто-то будет приходить пораньше, кто-то попозже. Единых звонков в школе не будет. Каждая параллель будет выходить на перемену в свое время.

В регионе приступили в третьему этапу снятия ограничений после коронавируса. Разрешили работать магазинам больше 800 квадратных метров и кафе на полную загрузку зала. До этого могла быть занята только половина столиков в помещении.

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