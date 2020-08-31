Коронавирус в Брянской области, последние новости на 31 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области на семь часов утра в понедельник, 31 августа, число заболевших коронавирусом составляет 8194 человека. Двое суток подряд количество брянцев с установленным диагнозом превышает 30 человек. Выздоровели 6731 пациент из всех заболевших.

В регионе провели около 140 тысяч исследований на коронавирус. Получается, COVID-19 выявляют в каждом 17 случае.

Больше всего заболевших в Брянске. Их число приближается к отметке в 3500 человек. Больше 200 заболевших выявили в Брянском, Дятьковском, Карачаевском, Унечском районах и городе Сельцо.

По официальным данным, от коронавируса умерли 35 брянцев. В августе ни один умерший от нового заболевания в статистику не попал.

В брянских школах подготовились к дистанционному обучению. Оно понадобится в том случае, если класс отправят на карантин. Это сделают, если число заболевших в коллективе превысит 20 процентов.

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