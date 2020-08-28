Генеральный директор «Россети Центр» Игорь Маковский и губернатор Брянский области Александр Богомаз дали оценку цифровизации и консолидации энергосетей региона

Фото: ПАО «Россети».

Рабочая встреча главы региона и руководителя энергокомпании прошла в филиале «Россети Центр Брянскэнерго». Особое внимание глава энергокомпании и губернатор уделили консолидации энергосетевых активов, которая проводится группой компании «Россети» по поручению Президента России. В Брянской области на базе филиала ПАО «МРСК Центра» (бренд - «Россети Центр») происходит объединение двух компаний - «Брянскэнерго» и ООО «Брянскэлектро». По словам главы региона Александра Богомаза, это позволит повысить эффективность и качество функционирования электросетевого комплекса Брянской области.

«У нас было две сетевых компании: «Брянскэнерго» и «Брянскэлектро». Произошла консолидация сетей. Это дает еще возможность повысить управляемость энергокомплексом, что позитивно отразится на развитии нашей области. Очень важно, что все рычаги управление электросетевым хозяйством области получила именно государственная компания «МРСК Центра», - сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Александру Богомазу в ходе экскурсии по филиалу «Брянскэнерго» были продемонстрированы возможности цифрового центра управления сетями (ЦУС), который в декабре прошлого года в режиме онлайн открыли из ситуационного аналитического центра холдинга «Россети» министр энергетики России Александр Новак и генеральный директор «Россетей» Павел Ливинский. Губернатор дал высокую оценку работе ЦУС, отметив, что его функционирование позволяет вывести управление электросетевым комплексом региона на качественно новый уровень.

Игорь Маковский сообщил, что Брянскэнерго является одним из лидеров в цифровой трансформации в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье». «В конце 2019 года в филиале был создан Цифровой РЭС – первый в регионе и один из первых в периметре нашей компании. Активно реализуются другие мероприятия программы. Их результатом станет повышение уровня наблюдаемости и управляемости электросетевым комплексом региона, существенное сокращение времени реагирования на технологические нарушения в сети и, как результат - повышение качества и надежности электроснабжения потребителей», - подчеркнул Игорь Маковский.

Кроме того, Игорь Маковский проинформировал Александра Богомаза о результатах производственной деятельности филиала «Россети Центр Брянскэнерго» в первом полугодии и ходе подготовке электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду 2020 – 2021 гг. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, в полном объеме и в установленные сроки исполнялись все мероприятия ремонтной программы Брянскэнерго. В настоящее время основной объем работ уже завершен.