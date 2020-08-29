Коронавирус в Брянской области, последние новости на 29 августа 2020 года

28 августа региональный оперативный штаб объявил о переходе к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

В Брянской области на час ночи 29 августа коронавирусом заболели 28 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1237 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8125 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6689 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 9 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском районе заболели пять человек. По три эпизода зафиксировали в городе Фокино и в Трубчевском районе. В целом за сутки COVID-19 выявили в 11 брянских городах и районах.

Карта распространения коронавируса в Брянской области. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

28 августа региональный оперативный штаб объявил о переходе к третьему этапу снятия коронавирусных ограничений. Это предполагает работу всех предприятий сферы услуг и магазинов вне зависимости от площади и числа посетителей. При этом сохраняется масочный и дезинфекционный режим. Остались некоторые ограничения для крупных торговых центров и при проведении массовых мероприятии.

В Брянской области торжества в честь начала учебного года в больших и маленьких школах пройдут по-разному. 28 августа оперативный штаб разъяснил формат проведения 1 сентября.

В небольших школах, где учатся менее 200 детей, смогут провести церемонию для всех классов. В крупных образовательных учреждениях численностью более 200 человек линейки проведут только для первоклассников и выпускников.

Остальных школьников соберут в кабинетах на классные часы. Торжества планируют проводить на улице не более 40 минут. Педагоги и родители должны находиться на церемонии в масках и соблюдать дистанцию.

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