В Брянской области определились с линейками на 1 сентября

В крупных учебных заведения, где учится более 200 детей, первый звонок прозвенит только для 1-х и 11-х классов. Остальные ребята смогут собраться в своих кабинетах на классные часы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Брянской области окончательно определились с форматом проведения линеек на 1 сентября. Соответствующее сообщение 28 августа распространил оперативный штаб.

Школы численностью не более 200 человек смогут провести торжественные церемонии для всех учащихся с 1-го по 11-й классы.

В крупных учебных заведения, где учится более 200 детей, первый звонок прозвенит только для 1-х и 11-х классов. Остальные ребята смогут собраться в своих кабинетах на классные часы.

Линейки должны проходить на свежем воздухе и длиться не более 40 минут. Родителям и учителям необходимо быть в масках и соблюдать социальную дистанцию.

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