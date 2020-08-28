Жители Брянска за день перевели мошенникам почти 1,5 миллиона рублей

Наибольший урон понес 47-летний житель Советского района. Мужчина лишился 1 миллиона 339,8 тысяч рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Брянске за сутки семь человек лишились своих сбережений после общения по телефону с якобы сотрудниками банков. Общий ущерб составил 1 миллион 491,2 тысячи рублей, рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Брянску.

Наибольший урон понес 47-летний житель Советского района. При общении с неизвестными, которые представились банковскими работниками, он неосмотрительно предоставил им данные своей платежной карты. В результате мужчина лишился 1 миллиона 339,8 тысяч рублей.

– Операции с банковскими картами и счетами не выполняются в формате телефонного разговора – для этого вам придется прийти в отделение банка с документами, – напоминают в УМВД России по городу Брянску. – Не сообщайте незнакомцам данные своих карт и не выполняйте действий с банкоматом, результат которых вам не известен.

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