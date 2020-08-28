Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 августа 2020 года

За минувшие сутки коронавирусом заболели 28 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло.
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 августа 2020 года.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 28 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1237 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8125 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6689 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 9 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском районе заболели пять человек. По три эпизода зафиксировали в городе Фокино и в Трубчевском районе. В целом за сутки COVID-19 выявили в 11 брянских городах и районах, рассказали в оперативном штабе.
Распространение коронавируса в Брянской области:
— Брянск – 3445 (+9)
— Брянский район – 650 (+5)
— Дятьковский район – 434
— Карачевский район – 307 (+1)
— Унечский район – 274
— Сельцо – 248 (+1)
— Погарский район – 192
— Новозыбков – 189
— Жуковский район – 190
— Фокино – 170 (+3)
— Трубчевский район – 173 (+3)
— Стародубский район – 163 (+1)
— Клинцы – 151
— Климовский район – 150
— Почепский район – 144
— Выгоничский район – 132
— Мглинский район – 137 (+2)
— Клетнянский район – 102
— Дубровский район – 107 (+1)
— Навлинский район – 103
— Брасовский район – 97 (+1)
— Комаричский район – 94
— Суражский район – 75
— Суземский район – 70 (+1)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Жирятинский район – 50
— Клинцовский район – 52
— Севский район – 41
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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