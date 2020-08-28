Карта распространения коронавируса в Брянской области на 28 августа 2020 года

За минувшие сутки коронавирусом заболели 28 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 28 августа 2020 года.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 28 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1237 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8125 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6689 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 9 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском районе заболели пять человек. По три эпизода зафиксировали в городе Фокино и в Трубчевском районе. В целом за сутки COVID-19 выявили в 11 брянских городах и районах, рассказали в оперативном штабе.

Распространение коронавируса в Брянской области:

— Брянск – 3445 (+9)

— Брянский район – 650 (+5)

— Дятьковский район – 434

— Карачевский район – 307 (+1)

— Унечский район – 274

— Сельцо – 248 (+1)

— Погарский район – 192

— Новозыбков – 189

— Жуковский район – 190

— Фокино – 170 (+3)

— Трубчевский район – 173 (+3)

— Стародубский район – 163 (+1)

— Клинцы – 151

— Климовский район – 150

— Почепский район – 144

— Выгоничский район – 132

— Мглинский район – 137 (+2)

— Клетнянский район – 102

— Дубровский район – 107 (+1)

— Навлинский район – 103

— Брасовский район – 97 (+1)

— Комаричский район – 94

— Суражский район – 75

— Суземский район – 70 (+1)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Жирятинский район – 50

— Клинцовский район – 52

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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