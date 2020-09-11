В Брянской области стартовали губернаторские выборы-2020

Выборы-2020 в Брянской области в условиях пандемии коронавирусной инфекции проведут с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Брянской области стартовали выборы губернатора. В пятницу, 11 сентября, досрочно открылись все 1088 избирательных участков. Еще три десятка будут функционировать в Москве, но непосредственно в Единый день голосования. Об этом сообщает региональная Избирательная комиссия.

Оставить свой голос досрочно можно 11 и 12 сентября. Также избирателей будут ждать на участках в основной день – 13-го числа. Все имеющиеся на территории области участки будут открыты с 08.00 до 20.00. Существует возможность проголосовать дома. Для этого следует обратиться в свою участковую комиссию. Но не позже 14.00 воскресенья.

На губернаторское кресло претендуют пять человек. Это Александр Богомаз («Единая Россия»), Сергей Курденко («Справедливая Россия»), Дмитрий Корнилов («Гражданская платформа»), Сергей Чернышов («Казачья партия Российской Федерации» и Андрей Архицкий («Коммунистическая партия Российской Федерации»).

Одновременно с выборами руководителя Брянщины в регионе пройдет еще 42 кампании. Население определит своих районных депутатов. Свободных мандатов 43, а кандидатов – без малого сотня.

Территориальным комиссиям передали избирательные бюллетени еще 7 сентября. Всего их изготовлено 996200 штук. В том числе 102250 – для голосования с использованием технических средств подсчета голосов.

Выборы-2020 в условиях пандемии коронавирусной инфекции проведут с соблюдением всех рекомендаций Роспотребнадзора, заверяют в облизберкоме.

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