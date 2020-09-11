Арестовали четверых участников дела о взятках в брянском МРЭО

Суд избрал меру пресечения участникам коррекционного дела, которое завели по факту взяточничества в брянском МРЭО ГИБДД. Фото: Евгения ГУСЕВА

Суд избрал меру пресечения участникам коррупционного дела, которое завели по факту взяточничества в брянском МРЭО ГИБДД. Четверо подозреваемых отправились в СИЗО, еще один остался на свободе под залог, а шестой сообщник отныне находится под подпиской о невыезде. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Брянской области вечером в четверг, 10 сентября.

Напомним, обвиняемых по делу шестеро. Это заместитель начальника регионального межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела Госавтоинспекции, старший госинспектор МРЭО, инспектор и трое жителей Брянска, выступивших в роли посредников.

По версии следствия, сотрудники МРЭО в марте 2020-го без необходимых испытаний приняли теоретический экзамен на право управления автомобилем у некого гражданина. За это они получили 60 тысяч рублей в качестве взятки. Аналогичную сумму полицейские получили от брянца в последующие месяцы – уже за успешную сдачу практической части экзамена.

– Замначальника МРЭО ГИБДД по региону, старшего инспектора и двух посредников решением суда взяли под стражу, – уточняют в Следственном комитете. – Еще одному посреднику разрешили остаться на свободе при условии запрета на общение с другими участниками коррупционного дела. Для этого он заплатил залог в 500 тысяч рублей. А инспектора МРЭО оставили под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование продолжается.

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