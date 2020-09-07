Коронавирус в Брянской области, последние новости на 7 сентября 2020 года: вновь 22 выздоровления за сутки

Общее число заболевших коронавирусом в Брянской области превысило 8400. Фото: Алексей БУЛАТОВ

За сутки в Брянской области зафиксировали 35 новых случаев коронавирусной инфекции. А общее число всех COVID-положительных с начала пандемии превысило 8400.

За последние 24 часа опасный диагноз сняли у 22 брянцев (кстати, как и два предшествующих дня). Их контрольные тесты на коронавирус – отрицательные. Всех победивших COVID-19 в регионе теперь 6865, это почти 82% от общего числа. Новые смерти среди пациентов с коронавирусом не фиксировались. Их по-прежнему 35, сообщают в региональном оперативном штабе.

Максимальный прирост новых случаев произошел в Брянске (11). В Брянском районе прибавилось четыре новых COVID-пациентов. По три инфицированных зарегистрировали в Дятьковском и Карачевском районах. По два – в Стародубском, Трубчевском, Клетнянском районах, городе Новозыбков. Также в трех МО произошла минимальная прибавка заболеваемости.

Первая тройка муниципалитетов с наибольшим суммарным числом заболевших осталась прежней: Брянск, Брянский район, Дятьковский район – 3548, 682 и 452 соответственно.

В брянских лаборатория за сутки выполнили 1472 теста на коронавирус. «COVID-19» выявлялся в каждом 42-м случае. Количество всех проведенных исследований превысило 147,2 тысячи.

Фото: vk.com. "Коронавирус. Оперштаб Брянской области", официальный канал.

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