Брянские футболисты одержали пятую победу подряд

Фото: ФК "Динамо-Брянск".

Брянские футболисты одержали пятую победу подря. Сине-белые обыграли в домашнем матче омский "Иртыш" со счетом 1:0.

Игра прошла в воскресенье, 30 августа, на стадионе "Динамо". На нее пришли почти 2,5 тысячи зрителей. На этот раз Роспотребнадзор разрешил заполнить 25 процентов стадиона.

Единственный гол в матче забил Павел Баранов на 15-й минуте встречи. После очередной победы "Динамо-Брянск" занимает пятую строчку турнирной таблицы.

Следующая игра "Динамо" состоится в Брянске. 5 сентября футболисты встретятся со второй командой московского "Спартака". Начало матча в 17.00. Сколько зрителей пустят на стадион, пока неизвестно.

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