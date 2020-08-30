Фото: Статистика Яндекс.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 августа 2020 года.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 35 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1437 тестов на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8194 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6731 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 13 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском и Мглинском районах заболели по пять человек.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 августа 2020 года:

— Брянск – 3470 (+13)

— Брянский район – 659 (+4)

— Дятьковский район – 436

— Карачевский район – 307

— Унечский район – 274

— Сельцо – 249

— Жуковский район – 198 (+5)

— Погарский район – 195 (+2)

— Новозыбков – 190 (+1)

— Трубчевский район – 173

— Фокино – 170

— Стародубский район – 164

— Клинцы – 152

— Климовский район – 151

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 144 (+2)

— Выгоничский район – 133

— Дубровский район – 107

— Клетнянский район – 103

— Навлинский район – 104 (+1)

— Брасовский район – 99 (+2)

— Комаричский район – 95 (+1)

— Суражский район – 76 (+1)

— Суземский район – 72 (+2)

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 52

— Жирятинский район – 50 (+1)

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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