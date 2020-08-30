Фото: Статистика Яндекс.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 30 августа 2020 года.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 35 человек. Выздоровели 23 пациента, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1437 тестов на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8194 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6731 жителя Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 13 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском и Мглинском районах заболели по пять человек.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 30 августа 2020 года:
— Брянск – 3470 (+13)
— Брянский район – 659 (+4)
— Дятьковский район – 436
— Карачевский район – 307
— Унечский район – 274
— Сельцо – 249
— Жуковский район – 198 (+5)
— Погарский район – 195 (+2)
— Новозыбков – 190 (+1)
— Трубчевский район – 173
— Фокино – 170
— Стародубский район – 164
— Клинцы – 152
— Климовский район – 151
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 144 (+2)
— Выгоничский район – 133
— Дубровский район – 107
— Клетнянский район – 103
— Навлинский район – 104 (+1)
— Брасовский район – 99 (+2)
— Комаричский район – 95 (+1)
— Суражский район – 76 (+1)
— Суземский район – 72 (+2)
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 52
— Жирятинский район – 50 (+1)
— Севский район – 41
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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