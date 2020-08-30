На 1 января 2020 года уровень газификации природным газом в регионе достиг 92,3 процента. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Брянской области планируют газифицировать 10 населенных пунктов в Выгоничском, Жуковском, Карачевском, Клетнянском, Мглинском, Почепском, Суражском и Унечском районах. Программа развития газоснабжения и газификации региона рассчитана на пять лет до 2025 года.

В регионе построят восемь межпоселковых газопроводов протяженностью 17,1 километра, а также переоснастят шесть газораспределительных станций. Областные власти обеспечат строительство внутрипоселковых газопроводов и домовладений к приему газа.

Объем инвестиций на ближайшие пять лет - 172 миллиона рублей. Компания-поставщик построит 39 километров газопроводов. Благодаря этому газ придет в 171 дом.

По данным областного правительства, на 1 января 2020 года уровень газификации природным газом достиг 92,3 процента. В городах газ проведен в 99,9 процентах домовладений, в сельской местности - 66,4 процентах.

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