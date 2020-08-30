Коронавирус в Брянской области, последние новости на 30 августа 2020 года

Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.

В Брянской области к часу ночи 30 августа 2020 года коронавирус подтвердили у 8159 жителей. За последние сутки заболели 34 человека. Чаще всего болезнь регистрируют в Брянске. За сутки диагноз "коронавирус" подтвердился тестами у 12 человек.

В регионе выполнили 1543 теста на инфекцию. При этом у 19 пациентов за сутки анализ наличие вируса не показал. Их выписали врачи. Всего с начала эпидемии выздоровели 6708 брянцев.

Ни одной новой смерти от коронавируса в Брянской области не зафиксировали. По-прежнему от инфекции скончались 35 брянцев.

В регионе продлили масочный режим. Зато перешли к третьему этапу снятия ограничений. В области разрешили проводить массовые праздники и спортивные мероприятия после согласования с Роспотребнадзором. На 5 сентября наметили Кубок по ловле рыбы на Набережной.

Снятие очередных ограничений позволяют провести линейки на День знаний. Школы до 200 учащихся могут устроить линейки для всех учеников. Где ребят больше, на линейки пойдут только первые и одиннадцатые классы.

Разрешили проводить съезды политических партий и конференции региональных отделений.

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