Фото: пресс-служба правительства Брянской области.

В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 августа 2020 года.

За минувшие сутки коронавирусом заболели 34 человека. Выздоровели 19 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1543 теста на COVID-19.

В целом с начала пандемии в регионе у 8159 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6708 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.

За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 12 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском и Мглинском районах заболели по пять человек.

Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 августа 2020 года:

— Брянск – 3457 (+12)

— Брянский район – 655 (+5)

— Дятьковский район – 434 (+2)

— Карачевский район – 307

— Унечский район – 274

— Сельцо – 249 (+1)

— Погарский район – 193 (+1)

— Жуковский район – 193 (+3)

— Новозыбков – 189

— Трубчевский район – 173

— Фокино – 170

— Стародубский район – 164 (+1)

— Клинцы – 152 (+1)

— Климовский район – 151 (+1)

— Почепский район – 144

— Мглинский район – 142 (+5)

— Выгоничский район – 133 (+1)

— Дубровский район – 107

— Клетнянский район – 103 (+1)

— Навлинский район – 103

— Брасовский район – 97

— Комаричский район – 94

— Суражский район – 75

— Суземский район – 70

— Красногорский район – 62

— Гордеевский район – 57

— Клинцовский район – 52

— Жирятинский район – 50

— Севский район – 41

— Рогнединский район – 25

— Злынковский район – 23

— Иногородние – 18.

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