Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
В Брянской области обновили данные по заболеваемости коронавирусом на 29 августа 2020 года.
За минувшие сутки коронавирусом заболели 34 человека. Выздоровели 19 пациентов, новых смертей от COVID-19 не произошло. За сутки выполнили 1543 теста на COVID-19.
В целом с начала пандемии в регионе у 8159 человек подтвердили диагноз. От коронавируса вылечились 6708 жителей Брянской области. По официальным данным, скончались 35 человек.
За минувшие сутки больше всего случаев заболевания зафиксировали в Брянске. Здесь выявили 12 новых заразившихся коронавирусом. В Брянском и Мглинском районах заболели по пять человек.
Карта распространения коронавируса в Брянской области на 29 августа 2020 года:
— Брянск – 3457 (+12)
— Брянский район – 655 (+5)
— Дятьковский район – 434 (+2)
— Карачевский район – 307
— Унечский район – 274
— Сельцо – 249 (+1)
— Погарский район – 193 (+1)
— Жуковский район – 193 (+3)
— Новозыбков – 189
— Трубчевский район – 173
— Фокино – 170
— Стародубский район – 164 (+1)
— Клинцы – 152 (+1)
— Климовский район – 151 (+1)
— Почепский район – 144
— Мглинский район – 142 (+5)
— Выгоничский район – 133 (+1)
— Дубровский район – 107
— Клетнянский район – 103 (+1)
— Навлинский район – 103
— Брасовский район – 97
— Комаричский район – 94
— Суражский район – 75
— Суземский район – 70
— Красногорский район – 62
— Гордеевский район – 57
— Клинцовский район – 52
— Жирятинский район – 50
— Севский район – 41
— Рогнединский район – 25
— Злынковский район – 23
— Иногородние – 18.
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